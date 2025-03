Grossa frana nella notte in zona Sega: intervengono i vigili del fuoco, strada chiusa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La scorsa notte, poco prima dell’una e mezza di giovedì 6 marzo, un rilevante movimento franoso ha interessato contrada Sega, a Valli del Pasubio, riversando detriti e massi sulla carreggiata e bloccando completamente il passaggio di veicoli e persone.

Nel dettaglio, la frana ha invaso la carreggiata della strada comunale che da contrada Seghetta conduce a Costapiana e Meltra.

La squadra dei vigili del fuoco giunta da Schio, ha effettuato un primo sopralluogo per escludere il coinvolgimento di persone e mezzi e allertato i responsabili del Comune. Sul posto sono giunti anche il sindaco Gianvalerio Piva e un tecnico comunale per valutare la situazione.

La strada è stata chiusa con un’ordinanza comunale per consentire questa mattina le operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell’area. Nel frattempo, i residenti di contrada Sega possono utilizzare una strada sterrata per raggiungere la valle (la strada percorribile è in direzione Val Maso). Le operazioni di verifica e monitoraggio da parte dei vigili del fuoco si sono concluse dopo circa tre ore.