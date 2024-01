Incidente aereo a Tokyo: 5 morti in un velivolo. Salvi i 367 occupanti dell’Airbus

Tragedia in Giappone dove un aereo della Japan Airlines è andato in fiamme su una pista dell’aeroporto Haneda di Tokyo. Secondo un portavoce della compagnia nipponica, si tratta del velivolo del volo 516 partito da Sapporo, sull’isola di Hokkaido.

Secondo le prime ricostruzioni, in fase di atterraggio si è verificata unapresente sulla pista dell’aeroporto che stava partendo per fornire aiuto alle zone colpite dal terremoto. Cinque, delle sei persone a bordo del velivolo della Guardia costiera sono morte, il capitano invece è riuscito a sfuggirne. I passeggeri a bordo del volo di linea, 367 tra cui 8 neonati, invece, sono riusciti tutti a mettersi in salvo.

Le immagini mostrano un’esplosione nel momento in cui l’Airbus A350 tocca terra e poi il velivolo in fiamme pattinare lungo la pista e poi le persone che scendono dall’aereo avvolto dal fumo. Un funzionario della Guaria Costiera ha specificato che “Non è chiaro se ci sia stata una collisione. Ma è certo che il nostro aereo è coinvolto”. Le riprese televisive mostravano fiamme che uscivano dai finestrini e il muso dell’aereo a terra.

Sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Haneda a Tokyo, ha comunicato Japan Airlines. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha promesso di ”fare chiarezza” su quanto accaduto, le autorità governative hanno avviato un’indagine interna per stabilire le cause dell’incidente.