Hamas diffonde video di due ostaggi. Raid israeliani nella notte su Gaza: morti 18 palestinesi

Hamas ha diffuso un video che mostra l’ostaggio Guy Gilboa-Dalal insieme a un altro ostaggio. Gilboa-Dalal è visibile in parte del filmato all’interno di un’auto. Nel video afferma di essere stato tenuto prigioniero per 22 mesi, il che potrebbe indicare che il filmato è stato girato di recente. La famiglia del secondo ostaggio ha chiesto che non venga identificato.

Le famiglie non hanno dato il consenso alla pubblicazione del video. Gilboa-Dalalal era comparso l’ultima volta in un video a febbraio, durante un cessate il fuoco, quando fu costretto, insieme a un altro prigioniero, Evyatar David, ad assistere al rilascio di altri ostaggi. Mentre Israele si prepara a un’avanzata più profonda a Gaza City,i funzionari militari avvertono che il gruppo terroristico potrebbe utilizzare le evacuazioni di massa di civili per spostare gli ostaggi a sud.

Intanto almeno diciotto palestinesi, tra cui sette bambini, sono stati uccisi la scorsa notte in attacchi aerei israeliani che hanno preso di mira case e tende che ospitavano sfollati nella città di Gaza, secondo fonti mediche riportate dall’agenzia palestinese Wafa. Tess Ingram, communication manager dell’ufficio regionale Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa da Gaza afferma che Gaza City sta diventando un luogo dove l’infanzia non può sopravvivere. “È una città di paura, fuga e funerali. Il mondo sta lanciando l’allarme su ciò che potrebbe comportare un’intensificazione dell’offensiva militare a Gaza City: una catastrofe per circa un milione di persone che ancora vi risiede. Sarebbe una tragedia inimmaginabile e dobbiamo fare tutto il possibile per impedirla. Ma non possiamo aspettare che l’inimmaginabile si sia verificato per agire”.