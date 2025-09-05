Quando l’occhiale diventa gioiello: da Punto Ottico Humaneyes quattro appuntamenti durante VicenzaOro

Dal 5 al 9 settembre, in occasione di Vicenzaoro 2025, salone internazionale dedicato all’oreficeria, alla gioielleria e all’orologeria e proprio nbei giori della fiera Punto Ottico Humaneyes apre le porte del suo store in contrà Santa Barbara 25 a Vicenza con un calendario di quattro appuntamenti esclusivi, riuniti sotto il titolo ”Maestranze in opera: quando l’occhiale diventa gioiello” racconta di eccellenza, maestria e innovazione.

Cleto Munari: l’oro e le sue forme

Un’esposizione di opere del Maestro mette l’accento sulla ricerca di maestranze artigiane come dimensione necessaria per trasformare in materia le sue idee esuberanti. Tra le opere esposte saranno presenti gli occhiali-gioiello in oro massiccio 14 carati, naturale continuazione dell’esplorazione artistica di Cleto Munari nell’ambito del gioiello d’avanguardia.

Venerdì 5 settembre — dalle 17.30 alle 19

Vernissage con il Maestro Cleto Munari

Artigiano all’opera: l’occhiale realizzato a mano

L’occhiale realizzato a mano rappresenta l’eccellenza dell’artigianato italiano. Punto Ottico Humaneyes ospiterà l’artigiano Luca Feltrin per una dimostrazione delle tecniche artigianali custodite nell’Atelier Jacques Durand. Mani esperte plasmano i materiali fino a renderli oggetti senza tempo.

Sabato 6 settembre — dalle 16.00 alle 19

Dimostrazione delle tecniche artigianali a cura di Luca Feltrin dell’Atelier Jacques Durand.

1 di 6

Tailor Made: l’occhiale artigianale su misura

Punto Ottico Humaneyes presenta il progetto “Tailor Made” dedicato alla creazione di occhiali su misura, pensati per valorizzare ogni linea e adattarsi a ogni caratteristica del volto. Durante l’anteprima, i partecipanti potranno scoprire il percorso sartoriale frutto della sinergia tra arte orafa vicentina, eccellenza dell’occhialeria artigianale e innovazione.

Sabato 6 settembre — dalle 16.00 alle 19

Martedì 9 settembre — dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 19

Scopri come realizzare il tuo occhiale su misura.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. È possibile registrarsi ai singoli eventi a questo link. Gli eventi si terranno al negozio di Punto Ottico Humaneyes in Contrà Santa Barbara 25, Vicenza, a due passi da Piazza dei Signori.

