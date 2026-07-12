Iran chiude lo stretto di Hormuz. Raid Usa: “Colpiti 140 obiettivi”

. Lo riporta Axios, citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo,

“Una decisione che arriva dopo che è stato esploso un colpo di avvertimento contro un’imbarcazione che, secondo quanto riferito dai media di Stato, tentava di transitare lungo una rotta non autorizzata”. L’imbarcazione è stata “colpita da raffiche di avvertimento e bloccata”, hanno dichiarato le Guardie, come riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Irna. “In seguito a questo incidente – e a causa dell’insicurezza derivante dalle interferenze illegali di attori stranieri – lo Stretto di Hormuz sarà chiuso fino a nuovo ordine e fino alla cessazione delle ingerenze americane nella regione; nessun transito di navi sarà consentito”, hanno aggiunto.

Qualche ora dopo le Guardie iraniane affermano di aver colpito una seconda imbarcazione nello Stretto di Hormuz. “Una seconda imbarcazione, accusata di aver violato le norme nello Stretto di Hormuz, è stata colpita”, hanno dichiarato i Guardiani in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato Irib, aggiungendo di aver attaccato anche una base statunitense in Qatar.

In risposta, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid nell’area: è la terza serie di attacchi questa settimana, che proseguono nonostante il rischio di sabotare i negoziati in corso in Oman. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha espresso chiaramente la posizione di Washington dopo quest’ulteriore violazione del cessate il fuoco: “Teheran ha fatto la scelta sbagliata, ora paga”.

Gli Usa fanno sapere di aver attaccato “circa 140 obiettivi militari iraniani utilizzando munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento, droni e navi da guerra”. “Tra gli obiettivi – si legge in una dichiarazione – figuravano siti per missili e droni, asset navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera”.

La Repubblica islamica ha poi rivendicato una serie di attacchi con missili e droni contro basi e obiettivi Usa in diversi Paesi del Medio Oriente, tra cui Giordania, Qatar, Kuwait e Bahrein. Il ministero della Difesa di Abu Dhabi, riporta The Times of Israel, riferisce che i sistemi di difesa aerea stanno intercettando missili e droni provenienti dall’Iran. Esplosioni sono state udite anche a Doha, la capitale del Qatar, secondo quanto riferito da giornalisti di Afp.