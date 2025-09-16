Medio Oriente, attacchi di terra su Gaza City. Rubio: “Hamas ha pochi giorni per il cessato il fuoco”

Israele ha avviato l’atteso attacco di terra a Gaza, coi carri armati che sono entrati nella principale città della Striscia. “La città sta bruciando e andremo avanti fino alla sconfitta di Hamas”, afferma Israele Katz, mentre il movimento islamista ha pochi giorni per accettare un accordo e il Qatar è il solo che può mediare, secondo Rubio. Almeno 62 le vittime nelle scorse ore nell’enclave palestinese. Nuova protesta delle famiglie degli ostaggi israeliani. Netanyahu ringrazia Trump dopo la sua minaccia ad Hamas.

L’attacco cominciato nella notte tra lunedì e martedì ha colpito, dunque, Gaza City portando ancora morte e terrore. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma che “Gaza sta bruciando”, aggiungendo sul suo account X che “Le Idf colpiscono con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas”. “Non cederemo e non torneremo indietro, fino al completamento della missione”, sottolinea il ministro israeliano.

Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito che Hamas ha solo pochi giorni per accettare un accordo di cessate il fuoco, mentre Israele bombarda Gaza City. Lo Stato ebraico “ha iniziato a condurre operazioni” nella principale città della Striscia, “quindi pensiamo di avere una finestra di tempo molto breve per raggiungere un accordo: non abbiamo più mesi, probabilmente ci restano giorni, forse qualche settimana”, ha detto Rubio ai giornalisti mentre lasciava Israele per raggiungere Doha. Il segretario di Stato americano ha aggiunto che solo il Qatar ha la capacità di mediare a Gaza, nonostante l’attacco israeliano ad Hamas nel Paese arabo una settimana fa.