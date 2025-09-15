Il futuro della sanità, la Regione dopo Zaia. Lanzarin-Cunegato stasera in diretta (alle 20.45)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Importante appuntamento questa sera – lunedì 15 settembre – in diretta sul canale Youtube di Eco Vicentino. Per la rubrica “Senti chi parla”, alle 20,45, l’atteso confronto fra l’assessora alla sanità e sociale della Regione Veneto Manuela Lanzarin e il candidato scledense in Consiglio Regione per Avs-Reti Civiche Carlo Cunegato.

Tanti i temi sul tavolo, a partire dal dopo-Zaia in Regione e le sfide e le difficoltà della sanità pubblica in Veneto. E naturalmente le vostre domande, tramite YouTube o via WhatsApp al 348 308 3927. Vi aspettiamo!

Clicca QUI per seguire e commentare la diretta