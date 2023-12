Medio Oriente: bombardamenti in tutta la Striscia. A Tel Aviv manifestano i familiari degli ostaggi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato con amarezza il triste momento storico segnato da pesanti guerre anche nelle aree più vicine all'Italia, come in Ucraina e in Medio Oriente. “Ci allarmiamo per i danni inflitti al nostro pianeta da virus o da catastrofi naturali ma – sottolinea il Capo dello Stato – dobbiamo constatare che il pericolo maggiore arriva dagli sciagurati comportamenti di alcuni governi, da forze paramilitari, da gruppi terroristici”. segnato da pesanti guerre anche nelle aree più vicine all'Italia, come in Ucraina e in Medio Oriente. “Ci allarmiamo per i danni inflitti al nostro pianeta da virus o da catastrofi naturali ma – sottolinea il Capo dello Stato – dobbiamo constatare che ida forze paramilitari, da gruppi terroristici”.

Il direttore del Mossad dovrebbe incontrare il primo ministro del Qatar in Europa questo fine settimana per discutere la ripresa dei negoziati per un accordo che garantisca il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza.