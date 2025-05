Parco di Yellowstone, incidente tra minivan e pick-up: 7 morti, c’è anche una turista italiana

Una turista italiana, di origine milanese, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto a Henry’s Lake, nel Parco di Yellowstone, in Idaho. Nello scontro tra un pick-up e un minivan carico di turisti hanno perso la vita in tutto sette persone. Sei delle vittime si trovavano a bordo del minivan su cui viaggiavano in totale 14 persone.

L’ultima è l’autista del pick-up coinvolto nell’incidente. Entrambi i mezzi hanno preso velocemente fuoco dopo la collusione, lasciando una ridotta via di fuga per molti dei passeggeri a bordo. Otto feriti sono invece riusciti a salvarsi e sono stati trasportati negli ospedali circostanti.

Le immagini che circolano sui media locali mostrano un pick-up rosso accartocciato e un pulmino avvolto dalle fiamme. A causa della gravità delle ferite, sono intervenute diverse eliambulanze. Quella dove è avvenuto l’incidente è una strada solitamente trafficata perché conduce a uno degli ingressi del celebre parco visitato ogni anno da milioni di turisti. Yellowstone è infatti il primo parco nazionale istituito negli Stati Uniti: si estende tra Wyoming, Idaho e Montana e ospita migliaia di fenomeni geotermici. Tra questi, vi si trovano sorgenti termali, pozze di fango, sorgenti di vapore e circa la metà dei geyser attivi in tutto il mondo, tra cui il famoso Old Faithful.

La conferma della morte della cittadina italiana è arrivata da fonti diplomatiche. “Il nostro Consolato segue la vicenda ed è in contatto con la famiglia della vittima per fornire ogni assistenza”, ha fatto sapere per il momento la Farnesina. Il Consolato generale d’Italia a San Francisco sta seguendo la vicenda “con la massima attenzione”. L’autista del pick-up, un Dodge Ram, è stato identificato come Isaiah Moreno, 25 anni, di Humble, in Texas. “A causa della complessità dell’incidente, l’identificazione di tutte le persone coinvolte e la notifica dei loro familiari più prossimi richiederanno del tempo”, si legge in un comunicato della polizia. Secondo quanto ricostruito, il Dodge stava viaggiando in direzione ovest, mentre il furgone Mercedes stava viaggiando in direzione est, verso il Parco nazionale di Yellowstone.