Clamoroso Dybala, rifiuta l’offerta del club saudita: “Ci vediamo domenica”

Colpo di scena: quando il finale sembrava già scritto, Paulo Dybala stupisce tutti e ne scrive uno nuovo. Con un memorabile dietrofront, l’argentino ha deciso: non sarà un giocatore dell’Al-Qadsiah, nonostante l’enorme offerta messa sul piatto dal club saudita. Ai 75 milioni di euro in tre anni, l’attaccante ha preferito restare e indossare la maglia giallorossa della Roma, per l’amore dimostrato dai tifosi e per l’affetto che lo lega alla società. Nulla di fatto dunque per l’Al-Qadsiah con il quale era praticamente già stata chiusa un’intesa virtuale.

Quella di ieri era apparsa a tutto l’entourage della Roma come l’ultima giornata per l’argentino nella Capitale. E tutto lasciava pensare che fosse davvero pronto a lasciare l’Italia per trasferirsi in Arabia Saudita. Dybala si era allenato da solo in palestra, senza aggregarsi al gruppo. E questo sembrava essere l’ennesimo forte segnale di una decisione ormai matura. Lasciato il centro sportivo con tutti i saluti di rito, Dybala è stato travolto dall’affetto dei tifosi, riuniti fuori Trigoria per tributargli quello che sembrava un addio, tra richieste di ultimi selfie e autografi.

Una manifestazione di affetto che senza dubbio ha contribuito al cambio di idea dell’ultimo minuto che ha lasciato tutti esterrefatti. Una mossa che dall’argentino a questo punto nessuno si aspettava, come fosse una delle sue azioni in campo, deciso a rimanere ancora fedele al club giallorosso. “Grazie Roma, ci vediamo domenica”, ha scritto Dybala sul suo profilo Instagram. Il numero 10 è dunque pronto a scendere in campo nel match contro l’Empoli nella seconda giornata di serie A.