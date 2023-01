Parigi, un uomo ferisce sei persone alla stazione Gare du Nord

Momenti di terrore questa mattina alla Gare Du Nord di Parigi: un uomo con un’arma ha aggredito e ferito sei persone, le quali hanno riportato fortunatamente solo feriti lievi.

Non si conoscono ancora i motivi del gesto che ha provocato tanta paura tra i passeggeri della metropolitana Rer e dei treni ma fonti vicine agli inquirenti riferiscono che la pista terroristica non è tra le ipotesi privilegiate. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio affidata alla polizia giudiziaria.



Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin che si è subito recato sul posto ha ringraziato gli agenti per la loro reazione efficace e coraggiosa con un post su Twitter. La zona dell'aggressione è stata delimitata per dar modo agli inquirenti di effettuare tutti i rilievi necessari ma la stazione ferroviaria continua a funzionare malgrado alcuni treni siano stati bloccati e arrivati o partiti in ritardo. La Gare du Nord è uno dei principali snodi di Parigi e vanta circa 700 mila transiti al giorno: è considerata la prima stazione d'Europa e la terza mondiale per flusso di passeggeri. Da qui partono i treni che collegano la capitale francese al nord della Francia ma anche ad altri Paesi europei come il Belgio, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna.

utilizzato per praticare fori nei muri. L’attacco è avvenuto alle 6.45 di questa mattina quando la stazione era gremita di gente. La prima persona a rendersi conto di quanto stava avvenendo è stato un poliziotto fuori servizio che ha ferito l’uomo prima di essere raggiunto da alcuni colleghi in divisa. L'aggressore è stato colpito da tre proiettili: è stato trasportato in ospedale e si troverebbe in prognosi riservata per un proiettile che l'ha raggiunto al torace.