Rifugio Fraccaroli, bagni intasati e rifiuti ovunque: “Nessun rispetto per la montagna”

Una sorpresa che definire spiacevole è un eufemismo. È quella alla quale sono andati incontro Andrea Laghetto e Miriam Roso, i due ragazzi che, da marzo 2022, hanno assunto la gestione del rifugio Mario Fraccaroli, situato a 2239 metri di quota nel territorio comunale di Ala in provincia di Trento, poco sotto Cima Carega. “Servizi igienici in condizioni pietose. Turche piene di escrementi e assorbenti”: questo lo scenario ributtante che si è presentato ai due giovani, come denunciato da loro stessi sui social con tanto di foto eloquenti.

La scoperta è avvenuta a seguito di una salita alla struttura per un intervento di routine, collegare i tubi dell’acqua in vista delle riapertura del rifugio in programma fra tre settimane. “La porta del bagno – raccontano i gestori, raggiunti al telefono dalla nostra testata – è stata rotta, non sappiamo se con un sasso o con qualcos’altro. Ignoti sono entrati e hanno fatto quello che si è visto. Noi pensiamo che sia stato qualcuno che è salito per dormire in bivacco, che viene usato spesso per fare festini”.

Ma le porte forzate e i servizi igienici intasati non sono gli unici “ricordini” lasciati dagli ignoti vandali. Sul posto infatti, come testimoniato dalle foto, sono stati rinvenuti rifiuti lasciati ovunque. Un episodio decisamente increscioso, che riaccende i riflettori sul tema dell’inciviltà e della maleducazione nei confronti dell’ambiente montano. “Anche tanti altri rifugi hanno questi problemi – è l’amaro commento di Andrea e Miriam -. È difficile arrabbiarsi con qualcuno, se non si sa chi è stato a fare tutto ciò. Di certo si tratta di gente che non ha alcun rispetto per la montagna”.

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