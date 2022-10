Russia – Ucraina: Kiev colpisce quattro navi da guerra russe in Crimea. Mosca accusa Londra. Uk: “Falso”

Guerra in Ucraina ancora nel segno dei bombardamenti.Ad esplodere quattro navi da guerra della flotta del Mar Nero della Federazione Russa, tra cui una fregata e una nave d'assalto anfibia. Le navi attaccate coi droni in Crimea, sostiene il Ministero della difesa russo, erano impegnate nell'esportazione di grano ucraino. Attacco che, sempre secondo il Cremlino, sarebbe stato preparatoLa Gran Bretagna è accusata da Mosca di essere coinvolta anche nelle esplosioni avvenute al gasdotto Nord Stream. Accuse respinte dal ministero della Difesa britannico che replica: “Mosca ricorre a false accuse di portata epica”.. “Il nemico ha cercato di colpire le infrastrutture militari della Flotta del Mar Nero. Tutti i veicoli aerei senza pilota sono stati individuati e distrutti in anticipo” ha dichiarato il governatore, secondo quanto riporta la Tass. Funzionari locali hanno comunicato che i traghetti e le barche hanno temporaneamente interrotto l’attraversamento della baia di Sebastopoli. E le autorità hanno promesso di disattivare le webcam cittadine e che chiunque pubblichi video del lavoro della difesa aerea di Sebastopoli su internet sarà punito penalmente.

Intanto altri raid russi hanno colpito per tutta la notte Nikopol, città dell'Ucraina orientale che si trova di fronte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, causando gravi danni alle reti elettriche e alle linee del gas. Non si arresta la strage di bambini: la Procura generale di Kiev ha reso noto che sono 430 i bambini rimasti uccisi e 823 quelli feriti dall'inizio dell'invasione russa. E i numeri non sono completi. La maggior parte dei minori è stata colpita nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev, Mykolaiv, Zaporizhzhia.

Intervenendo in video collegamento di fronte alla Yale School of Management, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato: “E' importante per il mondo intero che la Russia perda ora, nella guerra in Ucraina. E' in gioco il destino globale della democrazia”.