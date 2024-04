Sparatoria in una scuola della Finlandia: morto un 12enne, arrestato un coetaneo

Allarme e paura in una scuola di Vantaa, in Finlandia, dove una sparatoria ha portato alla morte di un ragazzino di 12 anni. Altri due minorenni sarebbero rimasti feriti, mentre l'autore della sparatoria – un coetaneo del ragazzino ucciso – è stato arrestato dalla polizia.

Tutto è accaduto all'apertura delle porte, quanto in Italia erano circa le 8:08. Secondo quanto raccolto dalla polizia, il ragazzino che ha sparato è stato fermato “in modo pacifico” e in possesso “di un'arma da fuoco”. Per garantire la massima sicurezza, le autorità locali hanno invitato i cittadini a restare lontani dalla zona in cui si sono svolti i fatti. E a non aprire le porte delle proprie case agli sconosciuti.

Come in altre scuole finlandesi, i bambini erano appena tornati in classe dopo il fine settimana di Pasqua. Nelle ultime ore si sta cercando di capire cosa abbia scatenato il folle gesto, ma a quanto pare all'origine della sparatoria ci sarebbe stata una lite tra ragazzini. L'età dei coinvolti è stata confermata dalla polizia: “Tutte le persone sono minorenni”, hanno riferito gli agenti. La scuola di Vantaa accoglie circa 800 allievi dai 7 ai 15 anni in due diverse sedi.