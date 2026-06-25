Trema il Venezuela: doppia scossa di magnitudo 7.2 e 7.5

Doloroso risveglio in Venezuela colpito da due potentissime scosse di terremoto, entrambe catastrofiche, a distanza di 40 secondi: la prima di magnitudo 7.2 e la seconda, ancora più violenta, di 7.5. Sono avvenute in posizione e profondità diverse, a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio, provvisorio, parla di 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Ma si teme siano molti di più. In rete circolano immagini di agenti di polizia e vigili del fuoco al lavoro, mentre isolano le aree colpite, pur di cercare di salvare la vita a chi è rimasto sotto i calcinacci. Lo Stato più colpito è la Guaira. Gravemente danneggiato l’aeroporto internazionale di Maiquetía che ha sospeso i voli.

“Ci sono decine di edifici danneggiati. È una vera tragedia” ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Apparsa in tv visibilmente provata, ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all’unità nazionale: “La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente”.