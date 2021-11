Usa, vaccino anti-Covid: ok definitivo a Pfizer per bambini 5-11 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le autorità americane hanno dato il via libera definitivo al vaccino anti-Covid della Pfizer per i bambini fra i 5 e gli 11 anni. Nella città di Washington si punta ora ad uno scatto significativo nella campagna vaccinale nel Paese, con l’entusiasmo e la soddisfazione del presidente americano, Joe Biden, che commenta: “Siamo ad una svolta”. L’inquilino della Casa Bianca ha spiegato che il via libera è un “grande passo in avanti nella nostra battaglia per sconfiggere il virus”.

Sempre il presidente Joe Biden ha precisato che la campagna di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni potrà iniziare nella settimana dell’8 novembre dunque restano pochi giorni per organizzarsi, prima che il siero anti-Covid possa essere accessibile anche a queste fasce di popolazione, tra le più portate a veicolare lo stesso virus.

Intanto la Fda – l’ente governativo americano che vigila sui prodotti farmaceutici – ha raccomandato per i più giovani di utilizzare un terzo della dose impiegata per gli adulti. Milioni di dosi realizzati da Pfizer e dal suo partner Biontech sono già stati spediti a studi medici e farmacie, che sono pronti a cominciare dalla prossima settimana.