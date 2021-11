Champions, Juventus già agli ottavi. Atalanta beffata ancora da Ronaldo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Champions League panacea dei mali juventini, in Europa è tutta un’altra Signora. All’Allianz Stadium, Zenit San Pietroburgo battuto 4-2 e bianconeri qualificati per gli ottavi di finale con due turni d’anticipo; resta solo da capire se la squadra di Massimiliano Allegri ci andrà da prima o da seconda del girone. Nell’altra sfida del raggruppamento, infatti, il Chelsea campione d’Europa in carica passa per 1-0 in casa degli svedesi del Malmoe e adesso la classifica è la seguente: Juve 12 punti, Chelsea 9, Zenit 3, Malmoe 0. Ma ricordiamo che Madama il 23 novembre dovrà andare a Stamford Bridge per affrontare i “Blues” di Tuchel, battuti 1-0 a Torino nel match d’andata.

Bottino pieno finora per la Juventus, quarta vittoria in quattro gare. Contro i russi, doppietta di Dybala e reti di Chiesa e Morata. “La Joya” è scatenata: tripletta sfiorata in più occasioni, anche un palo per lui. Intanto, però, sale a quota 106 reti in maglia bianconera facendo meglio del mito Michel Platini. Non a caso, l’attaccante argentino, dopo l’1-0, festeggia sdraiandosi sul campo proprio come fece “Le Roi” per protestare contro l’annullamento della meravigliosa rete segnata nella finale di Coppa Intercontinentale del 1985. Il momentaneo pareggio degli ospiti è un autogol di Bonucci. Sul 4-1 Juve poi segna Azmoun.

Contro il Manchester United, l’Atalanta è ancora una volta beffata da un intramontabile Cristiano Ronaldo. CR7 pareggia il vantaggio di Ilicic in chiusura di primo tempo e risponde al gol di Zapata agguantando il 2-2 definitivo al 91′ con uno splendido destro al volo. Al Gewiss Stadium, sostanzialmente, il fuoriclasse portoghese ha colmato da solo il gap tra una squadra compatta, ben allenata e che avrebbe di gran lunga meritato i tre punti e un’altra piena di stelle, ma arruffona e confusionaria. Un vero peccato per la compagine di Gasperini.

Nell’altra gara del girone, Villareal-Young Boys 2-0. Per questa nuova classifica: Manchester United e Villareal 7 punti, Atalanta 5, Young Boys 3. Di fatto i nerazzurri si giocheranno tutto in casa degli svizzeri il 23 novembre e, in particolare l’8 dicembre, tra le mura amiche contro il Villareal. La Dea dunque resta in corsa nonostante questa seconda delusione di fila dopo il 2-3 in rimonta subito a Old Trafford. Per Cristiano Ronaldo invece un ritorno in Italia in grande stile.