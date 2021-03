Vertice Ue: “intensificare gli sforzi sui vaccini. 88 milioni di dosi saranno distribuite entro la settimana’

...caricamento in corso...

Secondo quanto sottolineato dalla presidente della Commissione Europea le case farmaceutiche si sono impegnate a consegnare nell’ordine: Pfizer/BioNTech 200.000.000 di dosi, AstraZeneca 70.000.000 di dosi rispetto all’impegno di contratto pari a più del doppio delle dosi; Moderna 35.000.000 di dosi; J&J 55.000.000 per un totale di 360.000.000 di dosi.e secondo quanto si legge nel report della Commissione Europea finora sono state vaccinate con due dosi di vaccino 18,2 milioni di persone (4,1% della popolazione totale dell’unione).

Nella bozza di conclusioni (di cui Ansa ha preso visione) della videoconferenza dei leader ue si legge: “L’accelerazione della produzione, consegna e diffusione dei vaccini resta essenziale per superare la crisi. Gli sforzi a tal fine devono essere ulteriormente intensificati. Sottolineiamo l’importanza della trasparenza e dell’estensione del regime di autorizzazione all’esportazione. Riaffermiamo che le aziende devono garantire la prevedibilità della loro produzione di vaccini e rispettare le scadenze contrattuali di consegna”.

Secondo quanto si legge ancora nella bozza la situazione la situazione epidemiologica resta grave anche in relazione alle varianti quindi, per quanto riguarda i viaggi non essenziali, le restrizioni saranno mantenute mentre deve essere garantito il flusso senza ostacoli di merci e servizi all’interno del mercato unico.

Inoltre l’Ue fa sapere che continuerà a rafforzare la sua risposta globale alla pandemia per questo è fondamentale la creazione di un meccanismo di condivisione dei vaccini che sia portato avanti rapidamente in modo da garantire l’accesso universale e la diffusione dei vaccini in tutte le parti del mondo.