Italiani morti Maldive: domani il rimpatrio delle quattro salme, poi l’autopsia

Sono stati recuperati i corpi dei cinque sub italiani morti: si è dunque conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di search & recovery condotta nel sito d’immersione dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Ieri c’è stata l’ultima immersione effettuata dal team finlandese di soccorso coordinato da Dan Europe (l’organizzazione medico-scientifico internazionale specializzata nelle operazioni ad alto rischio), insieme ai team di superficie e in stretta collaborazione con la Maldives National Defence Force e le autorità italiane presenti a Malé.

Dan Europe ha precisato che le condizioni meteo-marine si sono rivelate più impegnative rispetto ai giorni precedenti tanto che l’immersione ha previsto circa 50 minuti di lavoro all’interno della grotta, con una durata complessiva di circa 3 ore. “Era necessario rimuovere le cime guida temporanee e attrezzature installate all’interno delle cavità durante la fase di recupero, oltre alla verifica e recupero di ulteriori elementi rimasti sulla scena e potenzialmente utili alle indagini in corso”, è stato spiegato. “Questa procedura segue best practice riconosciute, che prevedono il ripristino dell’ambiente e la rimozione, ove possibile, delle tracce di attività precedenti. Tutto il materiale recuperato, comprese attrezzature appartenenti alle vittime, ai soccorritori e a precedenti team operativi, è stato consegnato alla polizia maldiviana”.