Addio alla fotografa Letizia Battaglia. I suoi scatti contro la mafia divennero famosi in tutto il mondo

Divenne famosa per i suoi scatti che documentavano le atrocità della mafia in Sicilia ma le sue foto, quasi sempre in bianco e nero, ritraevano una Palermo autentica sia per quanto riguarda le sue bellezze sia per la sua miseria. Le tradizioni cittadini, le strade, i bambini, le donne, i morti per mafia la resero famosa in tutto il mondo. Celebre il suo scatto al giudice Cesare Terranova, nella sua auto, trucidato da CosaNostra che divenne una delle fotografie simbolo contro la mafia.