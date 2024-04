Nuova frana causata dal maltempo tra le contrada di Recoaro: strada chiusa al traffico

Nuovi smottamenti tra le contrade collinari che sorgono in territorio di Recoaro Terme, tra la notte e la prima mattinata di lunedì a causa del maltempo. A venire interessata da una frana di materiale terroso e pietre è la strada che porta a contrada Mantese, chiusa al traffico per i mezzi motore dall’alba di ieri per cautela, dopo un primo sopralluogo.

Sul posto sono stati inviati infatti i tecnici del Comune recoarese in “reperebilità” festiva e un gruppo di volontari di Protezione Civile, per procedere al transennamento e favorire una prima analisi da parte di una geologa disponibile.

Il problema derivato dalle piogge battenti di questo fine settimana pasquale si è verificato a fianco del civico n°3 della contrada, fortunatamente in un momento in cui non transitavano automobili o altri veicoli lungo la via di percorrenza. Il Comune di Recoaro Terme attraverso i canali istituzionali e i social ha avvertito residenti e cittadini in genere, indicando strade alternative per raggiungere contrada Mantese.

Nei prossimi giorni si provvederà allo sgombero della frana dalla strada e al contenimento del pendio, dopo un sopralluogo più accurato da parte dei tecnici specializzati. Fino a nuovo ordine, la strada rimarrà interdetta al traffico.