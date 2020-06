Alex Zanardi in gravissime condizioni dopo un incidente stradale in handbike

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il campione paralimpico ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale in Toscana, lungo la statale 146, fra i comuni di Pienza e San Quirico, in provincia di Siena.

Zanardi si sarebbe scontrato con un mezzo pesante mentre stava partecipando in handbike ad una delle tappe della staffetta di “Obiettivo tricolore“, un percorso che sta attraversando l’Italia e a cui partecipano cinquanta atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. E’ stato soccorso in elicottero e portato in gravissime condizioni all’ospedale di Siena.

Era stato lui stesso a promuovere la grande staffetta di Obiettivo Tricolore, che partendo da Luino in due settimane doveva attraversare l’Italia fino all’arrivo a Santa Maria di Leuca. Dalle prime ricostruzioni, come riporta Radiosiena.tv, sembra che Zanardi sia scivolato nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion.

53 anni, il campione paralimpico originario di Bologna è stato, nell’automobilismo, campione Kart nel 1997 e 1998, e campione italiano superturismo nel 2005. Esempio straordinario di ottimismo, resilienza e coraggio, dopo il gravissimo incidente del 15 settembre 2001 nel quale perse le gambe, si è cimentato nel paraciclismo, conquistando quattro medaglie d’oro ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, e otto titoli ai campionati mondiali su strada.