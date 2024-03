Frana in strada, auto impatta su pietre e piante. Poi prende fuoco: autista illeso

Stava rientrando presumibilmente verso casa in una delle contrade sopra la città di Schio il malcapitato conducente che ieri sera, in una manciata di secondi, ha dovuto affrontare prima una frana scesa dal pendio e subito dopo l’incendio della sua vettura, una Ford Fiesta andata quasi del tutto distrutta.

Scenario dell’emergenza che ha coinvolto soprattutto i vigili del fuoco del distaccamento dell’Altovicentino è stata ieri poco dopo le 19 contra’ Mazzeghe, in alta collina in zona del Tretto.

La persona alla guida della Ford non avrebbe riportato ferite o contusioni all’impatto, ed è uscita dall’abitacolo prima che dal vano motore si sviluppasse l’incendio che ha devastato il comparto motore. I pompieri di Schio una volta sul posto hanno utilizzato la schiuma per “soffocare” e spegnere le fiamme, agendo in pochi minuti e procedendo poi alla messa in sicurezza del veicolo in panne. Nella contrada sono giunti anche polizia locale del consorzio Alto Vicentino e dei tecnici di Vi.abilità.

Inevitabile, infatti, la chiusura della strada in seguito al movimento franoso. Si dovrà procedere infatti nei prossimi giorni con lo sgombero del materiale finito sulla carreggiata e con l’ispezione del pendio soprastante la via di comunicazione. Il meteo avverso previsto nei giorni di Pasqua, di erto, non agevolerà le operazioni.