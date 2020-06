Nuova rotatoria sulla Sp246, lunedì possibili disagi alla traffico: strada chiusa per lavori

La realizzazione di una nuova rotatoria lungo la direttrice della strada provinciale 246 tra Cornedo e Valdagno impone un giorno di chiusura al traffico di una tratto di strada, lunedì 22 giugno, con opportune deviazioni segnalate sul posto. Si tratta del rondò che sorgerà tra l’arteria principale lungo la trafficata via Monte Pasubio all’intersezione con via Coste.

La deviazione del flusso dei veicoli si renderà necessaria per l’esecuzione delle prove di carico sul terrapieno realizzato nell’ambito dei lavori della nuova rotatoria.

Traffico regolare interdetto dunque lunedì prossimo, indicativamente dalle 8 del mattino alle del tardo pomeriggio, lungo via Monte Pasubio tra l’intersezione con via Ippoliti e via Coste, per alcune centinaia di metri. L’avviso è stato pubblicato attraverso i consueti canali istituzionali del Comune di Cornedo Vicentino e le piattaforme social, in modo da avvertite la cittadinanza del possibile disagio, per quanto temporaneo e limitati alla sola giornata di lunedì 22 giugno.

Al fine di garantire il transito dei veicoli nella zona sarà possibile utilizzare le seguenti vie alternative: per chi proviene da Muzzolon e deve recarsi verso Cornedo o Valdagno non ci sono variazioni; per chi proviene da Cornedo e deve recarsi a Valdagno, deviazione su via Ippoliti fino all’intersezione con via Coste, quindi svolta a destra su via Maglio di Sopra per proseguire verso Valdagno: per chi proviene da Valdagno o Spagnago e deve recarsi a Muzzolon, si consiglia l’utilizzo di via Monte Grappa; per chi proviene da Valdagno e deve recarsi a Cornedo o Cereda, si suggerisce l’uso della destra Agno oppure del tunnel Serenissima.

“Ci scusiamo per il disagio causato – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo – ma la chiusura si è resa necessaria per eseguire le prove di carico in completa sicurezza. Una volta effettuate e ricevuto l’esito, che auspichiamo sia positivo, i lavori di esecuzione della rotatoria riprenderanno con l’ultima fase, quella che permetterà di realizzare la vera e propria rotatoria. Tempo permettendo, contiamo di ultimare il tutto entro la fine del mese di luglio 2020”.