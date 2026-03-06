Claudio Cerasa oggi a Vicenza per presentare “L’antidoto”: ospiti anche Stefani e Possamai

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In un’era in cui leggendo giornali e social media non sembrano mancare i motivi per essere pessimisti, il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, presenta oggi pomeriggio, venerdì 6 marzo, a Vicenza “L’antidoto“, un manuale di ottimismo per sopravvivere alle narrazioni dominanti sulla contemporaneità, edito da Silvio Berlusconi Editore. L’appuntamento è alle 16.30, a Palazzo Bonin Longare, in Corso Andrea Palladio 13. Con Cerasa discuteranno il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Modereranno Giovanni Diamanti, cofondatore di Youtrend, e Martina Carone, communication manager di Youtrend e docente all’Università di Padova.

Che si parli di libertà, ambiente o tecnologia, l’ottimismo è visto con sospetto, secondo la visione dell’autore. “Qualsiasi tentativo di essere ottimisti – scrive il direttore de Il Foglio – viene considerato non solo uno scandalo, ma un’eresia, una negazione irresponsabile del nuovo dogma dominante: la cultura dello sfascio”.

L’autore non si limita a smontare il dogma del pessimismo a tutti i costi, ma mette anche in evidenza i meccanismi che lo alimentano, con l’obiettivo di aiutare a disinnescarli: dall’uso del rancore nel dibattito pubblico alla gogna mediatica, dalle letture distorte della globalizzazione ai sospetti preventivi sull’intelligenza artificiale, e tutti gli altri modi in cui il catastrofismo entra nel dibattito pubblico.

“Accettare che una società si fondi sul pessimismo significa creare un terreno fertile per chi, in politica e non solo, vive di risentimento, gioca con le paure e strumentalizza l’agenda del catastrofismo, scommettendo sul mondo percepito e rifiutandosi di fare i conti con una verità difficile da negare: la forza del bicchiere mezzo pieno”, si legge nella sinossi del libro. L’evento è promosso da Beyond reputation & media coverage e Youtrend, in collaborazione con Galla 1880.

