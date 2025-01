Ritrovato in salute il 65enne scomparso da casa. Ieri sera la denuncia ai carabinieri

E’ stato rintracciato questa mattina a Montecchio Precalcino il 65enne del quale era stata presentata ieri sera a Dueville la denuncia di scomparsa. Il pensionato vicentino, per quanto si è potuto apprendere fino a questo momento, si sarebbe allontanato ieri autonomamente da casa ed è stato ritrovato dai carabinieri della tenenza duevillese a metà mattinata in un bar, in seguito a una segnalazione.

Un sospiro di sollievo per la famiglia dell’ora non più persona scomparsa, che ha trascorso la notte lontano dall’abitazione per cause sconosciute e che in ogni caso, oggi, alla luce del “lieto fine” del suo ritrovamento in buone condizioni di salute, rimarranno riservate in ambito privato.

A partire dalle 22 di martedì sera, dopo la pubblicazione di un post sulla pagina Facebook del Comune di una foto del 65enne con autorizzazione di parenti e forze dell’ordine, si era lanciato l’appello alla condivisione sui social nel Vicentino al fine di ritrovare l’uomo. Oggi arriva l’invito “inverso”, a togliere le immagini del pensionato rientrato nella casa dove vive da qualche tempo, nell’area residenziale vicina agli impianti sportivi, proprio dove era stato visto l’ultima volta prima della sua temporanea scomparsa.