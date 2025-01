Il Famila risponde “oui” alla Final Six nella bagarre di Francia. Bourges battuto, si vola a Saragozza

Six feet over per il Famila Basket Schio, che dalla terra di Francia torna a toccare i cieli alti dell’Europa della pallacanestro femminile. Sbancando il parquet del Bourges per 84-72 in quello che si definiva come lo spareggio per l’accesso diretto alla terza (e decisiva) fase del massimo torneo internazionale per club, le arancioni vicentine staccano il 2° pass in palio nel girone E, e avanzano a braccetto con le turche del Mersin alla Final Six, evitando la “trappola play-in”.

Il tutto ricorrendo agli “estremi” nel corso della partita, con un primo quarto di approccio al match ben giocato, una fase centrale caratterizzata dal poderoso rientro delle transalpine, per poi dominare l’ultimo “chilometro” scavando una trincea di punti di sicurezza. La forma galoppante di Laksa e compagne lancia Schio alla quarta vittoria di fila, la più importante per il target stagionale che permette di raggiungere, e pure dalla porta principale.

In Francia, davanti a 3.400 spettatori, è proprio la transalpina la 23enne Janelle Salaune, sorella d’arte, la bombardiera di serata in un quintetto ospite che manda con regolarità a canestro le sue tiratrici migliori. Per lei 19 punti di score personale, con altre tre compagne in doppia cifra (Laksa, Juhasz e Dojkic), con la biondissima pivot ungherese a dominare a rimbalzo (8). Nel corso del duello tra Bourges e Schio, che era iniziato con un virtuale +5 per le scledensi eredità del match giocato al PalaRomare in funzione Final Six, il Famila ha scavato un vantaggio massimo di 13 punti nel primo quarto ma è andato sotto anche di 5 punti alla fine del terzo quarto, nella fase cruciale della partita. “Spaziale” la serie di quattro tiri da 3 punti consecutivi che tramortiscono le padrone di casa, andate offside.

Passata la serata di visibilio, stamattina si prenota il volo per Saragozza, in Spagna, sede designata per le fasi finali dal 9 al 13 aprile. Con Reyer Venezia già da qualche settimana fuori dai giochi, le vicecampionesse italiane in carica saranno l’unica tricolore presente. Due le turche già in F6, ai primi posti dei due gironi, Fenerbahce e Mesin, con Valencia e Schio d’argento e con accredito alla terza fase garantito. Dalla seconda, invece, vanno ai play-in l’accoppiata francese Bourges/Landes in compagnia di Usk Praga e Casademont Saragozza.

IL TABELLINO DEL MATCH

Tango Bourges Basket – Beretta Famila Schio 72-84

Parziali 19-25, 38-42, 62-58

Tango Bourges Basket: Okonkwo 6, Green 9, Filip 3, Astier 12, Collin ne, Guapo 2, Diaby 19, Selle ne, Spanou 9, Pitarch-Granel ne, Pouye 12, Duchet ne

Beretta Famila Schio: Juhasz 13, Bestagno 5, Sottana 6, Zanardi ne, Verona 6, Salaun 19, Dojkic 11, Andrè 4, Keys 7, Laksa 13