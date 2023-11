Anas, italiani molto distratti alla guida a causa del cellulare: “”il 10% mentre è al volante gira un video”

Italiani molto distratti alla guida a causa del cellulare. Una ricerca commissionata dall’Anas sugli stili di guida degli utenti ha evidenziato che “il 10% degli italiani mentre è al volante gira un video con il cellulare. Tra questi, il 3,1% ha ammesso di averlo fatto in prima persona alla guida del proprio veicolo, mentre il 6,9% ha dichiarato di essere stato a bordo di un mezzo mentre il conducente filmava”. Il campione preso in esame è costituito da 4mila persone, integrato da oltre 5mila osservazioni dirette sulle strade.

I maniaci del telefono sono sia uomini che donne. Del 3,1% che ha ammesso di aver utilizzato il cellulare mentre guidava per fare riprese video, uomini e donne fanno registrare pressoché gli stessi numeri, mentre la fascia d’età va dai 24 ai 44 anni, con punte più elevate tra i 25 e i 34 anni. Per il 6,9% degli intervistati che ha confermato di essere stato a bordo mentre il guidatore filmava, la percentuale più elevata riguarda le donne tra i 25 e i 34 anni.

L’infrazione più diffusa è però il mancato distanziamento. Dall’analisi è infatti emerso che nel 38,5% dei casi la distanza di sicurezza non è stata rispettata. I numeri emergono su un totale di oltre 102mila veicoli al giorno osservati lungo tre direttrici stradali in gestione ad Anas.

I cattivi comportamenti più diffusi. Seppur in miglioramento i numeri assegnano la maglia nera al mancato utilizzo degli indicatori di segnalazione per cambio corsia, ma anche per la manovra di sorpasso (50,9%), per la manovra di rientro (50,7%), ma anche per l`entrata dalle rampe (32,9%).

Anche l’uso delle cinture di sicurezza latita. I guidatori che non le indossano sono il 10,6%. Percentuale che balza al 72,6% per i passeggeri posteriori. Il mancato uso dei seggiolini per i bambini arriva invece al 46,8%. Infine per quanto riguarda il superamento del limite di velocità, il mancato rispetto delle norme del codice della strada è del 12,9% per le situazioni osservate su strada.

Gli automobilisti più indisciplinati guidano una berlina. Oltre il 64% non usa le frecce né per manovra di sorpasso né per quella di rientro. Si tratta di una percentuale ben superiore alla media globale che è del 50%.