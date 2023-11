Carabinieri e autorità locali al Duomo per la festa della patrona dell’Arma Virgo Fidelis

Una partecipazione ampia e anche sentita quella che ha visto numerose autorità cittadine e dell’Altovicentino, oltre che dell’Arma dei Carabinieri, stamattina ad “affollare” non solo le gradinata che porta all’interno del Duomo di Thiene ma l’intero centro storico della città. Si celebra infatti proprio oggi, in data 21di novembre, la festa dedicata Virgo Fidelis, la santa patrona dell’Arma, in corrispondenza della Presentazione della Beata Vergine Maria.

Una ricorrenza annuale tradizionalmente molto sentita all’interno delle forze di polizia e di pubblica sicurezza nazionali, a partire dalla sua introduzione risalente al 1949 ai tempi di Papa XII e all’indomani della conclusione del secondo conflitto mondiale. Una data, quella del 21/11, che coincide con la celebre battaglia di Calqualber (Etiopia) per la quale proprio l’Arma dei Carabinieri ricevette la Medaglia d’Oro al Valore Militare.

A partecipare alla santa messa e al saluto seguente sul sagrato del Duomo, tra le autorità civili, il sindaco thienese Gianantonio Michelusi affiancato nella foto ricordo della giornata dal nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Thiene cap. Mario Sorice, i militari dell’Arma in uniforme di rappresentanza e una folta partecipazione di colleghi in pensione, sindaci e assessori dei Comuni limitrofi (Villaverla, Sarcedo, Zugliano, Zanè e altri ancora), l’associazione dei Carabinieri in congedo e una nutrita presenza di cittadini.