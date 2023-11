Aria gelida dalla Finlandia, primi fiocchi di neve e temperature sotto la media stagionale al Nord

Anche le grandi città potrebbero essere imbiancate: una seconda fase di maltempo potrebbe portare i primi fiocchi di neve a Torino, Vercelli, Novara e Cuneo, ma anche in quelli lombardi come Milano, Bergamo, Varese e Pavia.

Nelle scorse ore è arrivata la prima neve nelle zone di Foggia: imbiancato il Subappennino dauno e il Gargano, a San Marco in Lamis. Nevicate anche a Monteleone di Puglia, a Sant’Agata e ad Alberona. Al momento non si registrano particolari difficoltà, tranne ad Alberona dove ci sono disagi perché da qualche mese la provinciale 130 è impraticabile per un cedimento.

Prima neve anche sul Vesuvio con lo spettacolo della vetta imbiancata dinanzi al golfo di Napoli e nelle scorse ore sono caduti fiocchi anche sul Molise: le temperature in picchiata hanno favorito l’arrivo delle precipitazioni nevose in zone di montagna, come a Campitello Matese, frazione di San Massimo in provincia di Campobasso e a Capracotta, in provincia di Isernia. Fiocchi anche in collina e sul capoluogo di regione.