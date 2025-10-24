Assassinio Piersanti Mattarella, arrestato per depistaggio l’ex prefetto Filippo Piritore

Per l’omicidio dell’ex presidente della Regione Sicilia sono stati condannati con sentenza definitiva i componenti della commissione provinciale di Cosa nostra dell’epoca come Salvatore Riina, Michele Greco e Francesco Madonia, mentre vennero assolti gli ex Nar Giuseppe Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini accusati di essere gli esecutori materiali del delitto.

In merito al movente la Corte d’Assise ritenne che Mattarella da presidente della Regione aveva intrapreso una “politica di rinnovamento, resa ancor più incisiva per i poteri di controllo che lo stesso aveva come presidente e che, per primo nella storia della Regione, aveva esercitato anche nei confronti del Comune”. La Corte si riferisce agli appalti e alla contrapposizione dell’ex presidente al sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino, al cui rientro nel partito Mattarella si era fermamente opposto. Il processo ha accertato che tra le cause dell’omicidio di Piersanti Mattarella, inoltre, c’era l’azione di profondo rinnovamento che la vittima esercitava tentando di spezzare il legame fra Cosa nostra e certa politica.

Nel 2017 l’inchiesta sul delitto venne riaperta concentrandosi sugli eventuali legami tra l’omicidio e le attività dell’eversione nera e dei Nar. Ma al momento gli accertamenti – in particolari quelli tecnici – non hanno portato a sviluppi significativi. Recentemente, infine, i pm hanno iscritto nel registro degli indagati per il delitto, come esecutori materiali, i boss Nino Madonia e Giuseppe Lucchese. Nell’ambito di quest’ultima tranche d’indagine è in corso un incidente probatorio sulle impronte trovate sulla Fiat 127 usata dai killer.