Morto dopo un mese il ciclista Kevin Bonaldo, colpito da un malore alla Piccola Sanremo

Dopo essere stato soccorso dai sanitari al seguito della manifestazione, Bonaldo era stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza. In questo mese, nel quale è stato mantenuto sotto costante osservazione, Kevin ha dimostrato tutto il proprio carattere lottando, sul letto di ospedale, per riprendersi. Nel corso di queste settimane aveva dato dei segnali che avevano fatto sperare in una sua ripresa. Purtroppo, però, nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate e questa mattina, attorniato dai propri familiari, si è spento lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che avevano avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo.

25 anni, bassanese di nascita e trevigiano di residenza (viveva a Loria), Kevin Bonaldo, proveniva da una famiglia appassionata di ciclismo e aveva iniziato a gareggiare da G1 con la maglia dell’Uc Loria. Passato poi tra le fila dell’Uc Giorgione, aveva vestito la maglia del Vc Bassano con cui, tra gli Allievi, aveva ottenuto un secondo posto nel Campionato Italiano cronometro a squadre. Un risultato ripetuto tra gli Under 23, nel 2021, con il Team Qhubeka. Approdato alla Sc Padovani Polo Cherry Bank quest’anno, dopo le esperienze maturate alla Zalf Euromobil Désirée Fior e alla Work Service, aveva ottenuto un quinto posto internazionale nella quarta tappa della Dookoła Mazowsza in Polonia diventando un pilastro della formazione bianco-verde per il carattere e l’esperienza che lo contraddistinguevano.

Kevin Bonaldo lascia la mamma Cinzia e il papà Roberto, i fratelli Simone e Antonio e la fidanzata Alice, e i numerosi amici che in questo ultimo mese hanno fatto sentire la propria vicinanza a Kevin e alla sua famiglia. “Voglio ringraziare tutti coloro che in questo mese ci sono stati vicini e ci hanno dato forza. Kevin ha sentito tutti questi incoraggiamenti e, fino all’ultimo, ha lottato ogni giorno per riprendersi. Un grazie particolare a tutti i medici e gli operatori dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, alla squadra che è stata al nostro fianco e a tutti coloro che hanno mandato anche un semplice pensiero a Kevin” ha riferito, a nome di tutta la famiglia Bonaldo, il fratello Antonio.