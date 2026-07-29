Incidente a Sandrigo: 4 feriti e danni a recinzione e segnaletica

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Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alle 9 in via Europa a Sandrigo. M.C.B., una donna 63enne di Gazzo Padovano alla guida di autovettura Dacia Duster, stava percorrendo via Europa con direzione di marcia verso Sandrigo centro. Giunta all’altezza del civico 96, per cause in corso di accertamento è andata a sbattere contro l’autovettura Renault Clio condotta da M.N. 49enne di Sandrigo che circolava sulla stessa via con direzione di marcia opposta.

A seguito del violento urto le auto hanno perso aderenza andando ad urtare e danneggiando una recinzione privata e la segnaletica stradale verticale a bordo strada. I conducenti di entrambi i veicoli e i due passeggeri della Dacia Duster hanno riportato lesioni personali, sono stati soccorsi da 2 ambulanze del Suem 118 e accompagnati in codice giallo all’ospedale di Vicenza. Per i rilievi tecnici del sinistro stradale e la regolazione del traffico sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino.

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