Auto passa col rosso a folle velocità: morte due turiste a Lido di Camaiore

, trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’impatto. Accade tutto in pochi minuti in Versilia, a(Lucca), dove. Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì (18 settembre), davanti ai passanti rimasti attoniti.

Secondo quanto spiegato dalla Questura, l’auto avrebbe bucato due semafori rossi: al primo incrocio tra via Italica con via Roma ha travolto le turiste tedesche classe 2005 e 2006. Poi, al secondo incrocio, altri pedoni: tra loro una sessantenne portata poi in codice rosso per un all’ospedale Cisanello a Pisa. Smistate tra gli ospedale di Massa e al Versilia le altre persone investite. L’auto si è poi fermata dopo aver urtato due auto: la conducente è scesa dalla macchina fino all’arrivo della polizia stradale che l’ha portata in ospedale per gli esami tossicologici.

Un episodio sconvolgente. Lo ha definito così il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, accorso ieri sera sul luogo dell’incidente. “Una cosa così non era mai accaduta, un’auto a folle velocità su via Italica ha travolto ed ucciso due persone e ferite altre cinque, ha danneggiato una decina di auto in sosta e travolto tutto quello che ha trovato durante la sua corsa, anche dopo il secondo impatto”. ha detto il primo cittadino che, in rappresentanza dell’amministrazione, ha detto che “ci si è resi subito disponibili mettendo la polizia municipale a disposizione della polizia del commissariato di Viareggio titolare delle indagini”. Indagini che proseguiranno nelle prossime ore.