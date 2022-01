Bambino di due anni annega in mare. Fermata la madre

Tragedia familiare a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un bambino di due anni è morto annegato in mare nella tarda serata di ieri, vicino l’area portuale. La madre è stata fermata ed ora la sua posizione ed il suo racconto sarebbero al vaglio degli inquirenti.

Stando ad una prima ricostruzione, il corpo del bambino sarebbe stato notato in acqua da alcuni passanti che avevano fermato la donna mentre minacciava di togliersi la vita. Alcune persone si sarebbero tuffate in acqua per portare in salvo il piccolo, ma una volta arrivato sulla riva e nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il corpo del piccolo è stato posto sotto sequestro. E’ un atto dovuto in attesa di conoscere l’esito delle indagini sul caso e di conoscere i risultati dell’autopsia. Gli inquirenti devono ricostruire la dinamica della morte e capire se la madre ha qualche responsabilità. I carabinieri, titolari dell’inchiesta, hanno sequestrato anche la spiaggia vicino alla porzione di mare dove è stato trovato il corpo esanime del piccolo.