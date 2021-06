Bollettino Covid- 19: sono2.483 i nuovi contagi, 93 le vittime. L’Oms da l’ok al vaccino cinese Sinovac

Secondo gli ultimi dati della pandemia diffusi dal ministero della salute,a fronte di 221.818 tamponi., per un totale di 126.221 morti dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività si attesta all’1,1%, in calo rispetto al 2,1% di lunedì.

Intanto l’Organizzazione mondiale della Sanità ha concesso l’omologazione d’urgenza al vaccino anti-Covid dell’azienda farmaceutica cinese Sinovac. Per l’Oms il vaccino “rispetta gli standard internazionali di sicurezza, efficacia e di fabbricazione”. Inoltre l’Organizzazione ha deciso di rinominare le varianti del coronavirus con le lettere dell’alfabeto greco per evitare di stigmatizzare le nazioni in cui sono state rilevate per la prima volta. Così la variante finora conosciuta come britannica (B.1.1.7)diventa Alpha, quella sudafricana (B.1.351) sarà Beta, mentre la variante P.1 brasiliana verrà chiamata Gamma. Per quanto riguarda la variante indiana, questa è suddivisa in sotto-ceppi, di cui quello di interesse (B.1.617.2) sarà rinominato Delta.

Lazio: vaccini in farmacia ‘sold out’ per 2 settimane. Lo ha fatto sapere Federfarma Lazio chiarendo che ogni farmacia avrà a disposizione 25 dosi a settimana fino al 27 giugno. Per il presidente di Federfarma Eugenio Leopardi, “Quella di oggi è una giornata epocale per le farmacie italiane e, soprattutto, per quelle del Lazio. Grazie all’amministrazione regionale siamo la prima grande Regione a partire con le vaccinazioni anti-Covid direttamente in farmacia”.

Secondo uno studio studio tutto italiano ” I raggi Uva e Uvb del sole nel giro di poche decine di secondi uccidono completamente il Sars-Cov-2″. Lo afferma Mario Clerici, docente di Patologia generale all’Università Statale di Milano e direttore scientifico dell’Irccs di Milano Fondazione Don Gnocchi, autore dello studio, insieme al gruppo di ricerca dell’Istituto nazionale di astrofisica.

“Tra l’altro – aggiunge l’immunologo – il tempo necessario, quando per esempio si è in spiaggia con il sole che viene amplificato dal riverbero sulla sabbia o sull’acqua, è ancora più breve. Quindi in spiaggia – afferma Clerici – bastano veramente 10-20 secondi di Uva e Uvb per uccidere completamente il virus”.