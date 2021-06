Conegliano 2021, il pattinaggio artistico vicentino a gruppi sul tetto d’Italia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Successo per le società vicentine ai Campionati italiani Gruppi Spettacolo di pattinaggio artistico a rotelle, che si sono svolti la scorsa settimana (chiudendosi domenica) al palasport di Conegliano. Si tratta di uno sport che nel vicentino ha sempre trovato molto seguito e grandi soddisfazioni.

Il primo risultato degno di nota è il terzo posto dei New Dream nella categoria Piccoli Gruppi Divisione Nazionale. Il gruppo (Pattinaggio Sarcedo-Pattinaggio Arena Sandrigo), ha conquistato la medaglia di bronzo nel giorno iniziale, in un’agguerrita competizione che vedeva ben 27 squadre in gara. Non era per nulla semplice salire sul podio, ma con tenacia e grande precisione le vicentine col loro disco “Filofobia” hanno permesso di portare a casa un ottimo risultato.

Nella seconda giornata è arrivato il primo trionfo per il pattinaggio vicentino, nella gara della Divisione Nazionale Quartetti: il Quartetto Fashion Two di Bassano (disco “Nel mito”), nato nel 2015, ha vinto l’oro con un punteggio di 84.50, considerato altissimo in competizioni del genere. Le quattro giovanissime, già campionesse regionali del Veneto alcune settimane fa, hanno portato a due il numero di successi ad alto livello in questo 2021. La società del Bassano New Skate non si è accontentata però del primo oro: nella seconda gara della giornata, infatti, i bassanesi si sono tolti un’altra soddisfazione. Dopo il secondo posto del 2019,il gruppo Fashion (categoria Junior) ha replicato il titolo di vicecampionesse: arrivare seconde col disco “Fashionland”, alle spalle delle fortissime Division, con un punteggio così elevato (88.10) non era affatto semplice. Per le ragazze del Fashion si aprono così le porte per gli europei di Lleida in Spagna.

Nel penultimo atto della manifestazione l’Asd Apav di Fara Vicentino ha portato a casa un ottimo secondo posto il Quartetto junior Habibi, con un totale di 83.60, ha conquistato una prestigiosissima medaglia d’argento, frutto di un gran lavoro in allenamento e di una buona dose di pazienza nel cercare la performance migliore. Ancora una volta, l’Alto Vicentino ha trionfato poi nell’ultima delle categorie in programma: la medaglia d’oronella categoria Grandi Gruppi, con il Cristal Skating Team, nato dalla fusione delle società di Fara e Bassano, che ha conquistato il primo posto con la performance “Per peccatum”: il gruppo berico ha totalizzato ben 95.40 punti (sfiorando anche il 10 dei giudici) ed ha potuto poi festeggiare, in vista delle prossime competizioni internazionali.

Per l’ennesima volta in questo 2021, Vicenza si è confermata quindi una provincia sportiva, con risultati eccellenti, tenuto conto che anche la Coppa Fisr 2021 – assegnata nella giornata conclusiva nella Zoppas Arena di Conegliano – parla un po’ vicentino, visto che è andata infatti al Pattinaggio Artistico Romano con gli spettacolari Neovis: del gruppo fa parte anche Daniele Tessaro, originario di Sarcedo.