Paura sull’A4 all’altezza dello svincolo di Montecchio: camion devastato dalle fiamme

Un incendio improvviso devasta un camion in marcia sull’A4 all’altezza dello svincolo per l’uscita di Montecchio Maggiore, costringendo soccorritori del 115 e forze dell’ordine ad un intervento in regime di massima emergenza. L’automezzo per il trasporto di vari rotoli di tessuto per decine di quintali è stato fatto accostare dal guidatore, un 60enne, dopo aver notato del fumo proveniente dalla scocca.

Un pezzo del camion in seguito al guasto in via di valutazione avrebbe colpito il parabrezza di un’auto che lo seguiva, in direzione Milano, provocando il lieve ferimento di una delle due persone a bordo dell’Audi danneggiata. Nulla di grave, in ogni caso, ed è stato un colpo doppiamente di fortuna visto il potenziale pericolo.

Sul posto, come detto poco prima della corsia di immissione nello svincolo di Montecchio, sono giunti i vigili del fuoco dalla sede provinciale di Vicenza e anche una pattuglia della Polstrada, in attesa del personale ausiliario della società di gestione autostradale. Le squadre di pompieri arrivate con un’autopompa, due autobotti e in tutto 9 operatori, hanno spento con la schiuma l’autoarticolato completamente avvolto dalle fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento il traffico in direzione Verona è rimasto bloccato, e in un secondo momento su una corsia una volta messa in sicurezza parte della carreggiata ed escluso il pericolo di esplosioni. Le cause dell’incendio sul camion, di probabile natura elettromeccanica con particolare attenzione rivolta all’impianto frenante, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Una parte del materiale è stata salvata, ma i danni ammontano comunque a svariate migliaia di euro, con il mezzo pesante destinato alla rottamazione anticipata.