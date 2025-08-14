Caldo, confermato fino al 16 l’allarme per disagio fisico

L’ondata di caldo che sta interessando tutta Italia sta determinando ancora condizioni di disagio anche in Veneto.

Preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso da Arpav – in data di oggi, in particolare sulla base delle previsioni per i giorni 15 e 16 agosto, formulate anche in forma di tendenza, allo scopo di informare gli enti destinatari con un congruo anticipo, consultato il Dirigente medico reperibile di turno, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di Allarme Climatico per Disagio Fisico per i giorni dal 15 al 16 agosto per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale e Pedemontana.

Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde ‪800 535 535‬ realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde ‪800 990 009‬.