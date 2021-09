Cala Rt a 0,97. Accordo raggiunto tra Ue e Astazenaca: in arrivo altre milioni di dosi

La bozza del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull' andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. Rt è in calo a 0,97 e incidenza in aumento, 74 nuovi casi ogni 100mila abitanti: è la prima volta da luglio che l'Rt scende sotto l’1. Nessuna Regione né Provincia autonoma presenta un rischio epidemico alto, ma aumenta il numero di quelle a rischio moderato che sono 17 mentre quelle a rischio basso sono 4. Aumentano i ricoveri, sia in Intensiva sia in reparto. Sott’occhio la Sicilia, dove i nuovi casi di Covid-19 segnalati in settimana sono in crescita e pari a 9.77 e anche in Veneto dove sono 4.217.