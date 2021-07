Coronavirus, 1.391 nuovi casi, sale tasso di positività. Rischio cambio colore per alcune regioni

Rt ospedaliero, ossia il tasso di occupazione dei posti letto: al momento la soglia minima di rischio e' uguale o inferiore al 40% per i posti letto in area medica e al 30% per la terapia intensiva, ma potrebbe passare rispettivamente al 30% e al 20%. Questo parametro non è finora contemplato in zona bianca ma viene attualmente valutato a partire dalla zona gialla. Rt sintomatico che riguarda l'incidenza dei contagi e che finora è stato un indicatore determinante per il passaggio di colore tra le varie Regioni: da metà maggio infatti con l'incidenza inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive si passa in zona bianca. La domanda che alcuni esperti si pongono è come quest'ultimo indicatore vada ad interferire nelle prossime settimane con gli altri parametri. due le feste private tra giovani, a Jesolo e a Treviso, all'origine di due focolai di Covid-19 scoperti in Veneto. 24 finora i ragazzi risultati positivi e 75 le persone messe in isolamento domiciliare. In Francia il ministro della Salute ha dichiarato “E’ l'inizio di una nuova ondata della pandemia di Covid-19”. Oggi è infatti atteso il discorso del presidente Emmanuel Macron in cui saranno annunciate le nuove misure. Restano intanto sopra quota 30mila, ma calano leggermente rispetto a sabato, i casi di Covid censiti nel Regno Unito e alimentati ormai sull'isola al 99% dalla variante Delta. Intanto sono, a Jesolo e a Treviso, all'origine discoperti in Veneto. 24 finora i ragazzi risultati positivi e 75 le persone messe in isolamento domiciliare. Oppure come sostiene Sileri si potrebbe tenere in considerazione l’che riguarda l'incidenza dei contagi e che finora è stato un indicatore determinante per il passaggio di colore tra le varie Regioni:. La domanda che alcuni esperti si pongono è come quest'ultimo indicatore vada ad interferire nelle prossime settimane con gli altri parametri. Un’altra ipotesi riguarda il cosiddetto, ossia il tasso di occupazione dei posti letto: al momento la soglia minima di rischio e' uguale o inferiore al 40% per i posti letto in area medica e al 30% per la terapia intensiva, ma potrebbe passare rispettivamente al 30% e al 20%.ma viene attualmente valutato a partire dalla zona gialla.

C’è attesa per la decisione che prenderà oggi il tavolo tecnico del ministero della Salute. Tra le proposte c'è quella della definizione di un numero minimo di tamponi settimanali: per la zona bianca potrebbero essere richiesti almeno 150 ogni 100mila abitanti. Il viceministro della Salute,ma non c'è bisogno di ripristinare l'obbligo di mascherina all'aperto. Sileri sottolinea che vanno però rafforzati i controlli in caso di assembramenti e anche se non si può escludere qualche cambio di colore di alcune regioni, bisognerà fare riferimento al numero di ricoveri, più che dei contagi.