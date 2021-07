Festa di bandiere, cori e clacson nelle piazze vicentine per l’Italia Eurocampione (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stata una lunga notte quella che si è conclusa per qualcuno quasi all’alba, in un tripudio di bandiere tricolori, cori da stadio, caroselli di auto e clacson e tante bizzarrie concesse nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini e di tutti gli italiani davanti alla tv e ai maxischermi ad Euro 2020.

Da poco prima di mezzanotte i centri delle principali città del Vicentino si sono riempite di gente, anche dove non erano stati installati i grandi monitor, contestati nelle ultime ore precedenti alla finalissima con l’Inghilterra che ha visto gli Azzurri prevalere per 3-2 ai rigori dopo l’1-1 del 90′ e dell’extratime.

Migliaia di persone a Monte Berico in particolare e in Piazza dei Signori a Vicenza, ma ad essere prese d’assalto da centinaia di vicentini, come facile immaginare per la gran parte giovani (ma non solo) anche altre località della provincia come Arzignano, Bassano del Grappa (strapiena di gente), Schio, Thiene ed Asiago. Anche se in tutte le cittadine e i paesi si è festeggiato all’aperto, tra giardini. La centrale operativa del Suem del capoluogo non ha registrato particolari incidenti nonostante la bolgia di gente per le strade, in attesa di un bollettino dettagliato atteso nel corso della mattinata.

Si registrerebbero solo alcune “capatine” nei pronti soccorso per chi ha esagerato con gli alcolici, situazioni comunque non gravi. Qualche problema per un’ambulanza in servizio di soccorso in città berica durante la notte, imbottigliata nel traffico di caroselli, ma anche in questo caso il problema è stato aggirato.

La pagina dedicata alle immagini sarà integrata nel corso della giornata con i contributi multimediali inviati alla redazione – redazione@ecovicentino.it – dai nostri lettori.