Coronavirus: 16.146 positivi. 477 decessi. Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino

Secondo i dati forniti dal ministero della Salute sonoIeri si erano registrate 522 vittime e 17.246 nuovi casi. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.522, 35 in meno di ieri. La percentuale tra casi ed esami effettuati scende al 5,9% rispetto al 10,7% di ieri.

Con l’inserimento dei test antigenici nel calcolo complessivo dei tamponi crolla l’incidenza dei positivi: il tasso di positività è infatti del 5,9%, in netto calo rispetto al 10,7% di giovedì, quando però la percentuale dei positivi era calcolata solo sui test molecolari, che erano stati 160.585. Se si calcolasse l’incidenza solo sui molecolari, il tasso sarebbe oggi stabile al 10.3%.

Intanto il premier Giuseppe Conte ha annunciato, via social, che “un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti-Covid”. “Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale – ha scritto il presidente del Consiglio – per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia”.

Secondo quanto conferma un conteggio dell’agenzia di stampa Afp, la pandemia ha accelerato notevolmente in tutto il mondo, con 724.700 nuovi casi registrati al giorno nell’ultima settimana (+10% rispetto a quella precedente). La crescita è stata registrata nella maggior parte delle regioni del mondo: +26% in America Latina, +18% in Medio Oriente, +16% in Africa, +10% in Asia, +9% negli Stati Uniti/Canada e +4% in Europa.