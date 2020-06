Coronavirus, 280 nuovi contagi in Italia, 194 sono in Lombardia

Torna a salire il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia. E’ di 235.278 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a ieri di 280 casi, quando si era registrata una crescita di 197. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 194 in più, mentre ieri l’incremento era stato di 125 casi, pari al 69,2% dell’aumento odierno in Italia. Secondo i dati della Protezione Civile sono 7 le Regioni con zero nuovi casi: Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Nello specifico: Sono 65 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto alle 53 di ieri. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 32, mentre ieri erano 21. I morti complessivi salgono così a 33.964. Dai dati della Protezione Civile emerge che ci sono 11 regioni senza vittime: Marche, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono saliti a 166.584 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 747. Domenica l’aumento era stato di 759. I pazienti in terapia intensiva sono 283, 4 meno di ieri. Di questi, 107 sono in Lombardia, lo stesso numero di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.729, con un calo di 135 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono per la prima volta dal 24 marzo sotto i trentamila – oggi sono 29.718 – con un calo di 393 rispetto a ieri. 34.730 i malati di coronavirus in Italia, 532 meno di ieri, quando il calo era stato di 615.

L’Italia intanto scende al settimo posto nella classifica mondiale dei Paesi con il più alto numero di casi di coronavirus. E’ quanto emerge dalle stime della John Hopkins University. In cima alla classifica dei contagi ci sono gli Stati Uniti, con quasi 2 milioni, seguiti da Brasile (circa 691.758), Russia (476.043), Regno Unito (287.621), India (258.090) e Spagna (241.550).