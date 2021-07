Coronavirus: 3.117 nuovi positivi. 22 decessi. Sale il tasso di positività

Secondo i dati forniti dal ministero della Salute nelle ultime 24 ore(ieri erano stati 4.7439).(ieri erano stati 176.653)., ancora in aumento rispetto al 2,7% di ieri.

Secondo quanto mostra il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato al 25 luglio, dopo settimane di calo seguite da stabilità, per la prima volta mostra un aumento dell’1%, a livello nazionale, la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti Covid. Raggiunge infatti il 3%, quota molto bassa rispetto ai picchi dei mesi passati ma che rispecchia l’aumento dei contagi dei giorni scorsi. Le regioni che registrano il maggior aumento percentuale sono la Sardegna e la Sicilia entrambe arrivate al 5% in pochi giorni. Seguono Calabria, Campania e Sicilia, rispettivamente con il 6%, il 5% e il 7%. Resta ancora stabile dai primi di luglio, e pari al 2%, il numero di posti letto in terapia intensiva occupato da pazienti Covid.

Sul fronte vaccini. Sono 30.119.047 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi. Il dato è riportato nel sito del governo dal quale emerge che la percentuale della popolazione vaccinabile che è immunizzata contro il Covid è del 55,77%.