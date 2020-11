Coronavirus: 32.191 nuovi positivi su 208.458 tamponi. Sono 731 i decessi

Secondo i dati del ministero della Salute il bollettino quotidiano sull’epidemia di coronavirus oggi registra 32.191 nuovi positivi su 208.458 tamponi. Sono 731 i decessi ( era dal 3 aprile, quando i decessi erano stati 766, che non si registravano così tanti morti).

I ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 120 unità (3612 in totale), quelli nei reparti ordinari sono 538 in più (complessivamente 33.074). Dopo alcuni giorni in cui il tasso di positività (il rapporto tra i tamponi fatti e i casi positivi) oscillava tra il 16 e il 17 per cento, oggi il dato segna una leggera flessione e si attesta al 15,44%.

Sono 15.434 i nuovi guariti dal coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (21.554). Ora le persone guarite/dimesse nel nostro Paese da inizio pandemia, secondo i dati del ministero della Salute, sono 457.798.

Le regioni che ha segnato il maggior incremento nel numero dei casi sono Lombardia (8.448), Veneto (3.124), Campania (3.019) e Piemonte (2.606).

“Ormai c’è una sorta di stabilizzazione del numero di test positivi giornalieri, forse con leggera flessione”, ha commentato il direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza. “Abbiamo un quadro stabile con una lieve diminuzione dei positivi, ma con indicatori sui ricoveri e i decessi che non sono buoni e che rappresentano la conseguenza dei casi cumulatisi in queste settimane. Al momento comunque non c’è una crescita dell’epidemia, ma forse una leggera diminuzione”, ha aggiunto.