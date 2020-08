Coronavirus, ancora in salita i positivi: preoccupano i contagiati di ritorno dalle vacanze

Nel nuovo, c’è invece la “proroga delle misure precauzionali minime: obbligo di mascherine, distanziamento di un metro, divieto di assembramento, lavarsi le mani frequentemente”. lo “Non vogliamo nuove restrizioni – rassicura Conte-, anzi abbiamo previsto la ripartenza delle navi da crociera da Ferragosto e delle fiere da settembre”.

Intanto continua a risalire la curva dei contagi per coronavirus in Italia: ieri si sono registrati 552 nuovi casi, 150 in più di giovedì. In calo, invece, le vittime: 3 in un giorno a fronte delle 6 del giorno precedente. Tutte le regioni hanno registrato nuovi casi, dal Molise, che ne ha uno in più rispetto a giovedì, al Veneto con +183 infezioni.

E non si placano i casi dei vacanzieri di ritorno, soprattutto giovani, positivi al covid 19. A Fano, in provincia di Pesaro Urbino, tre 19enni rientrate da una vacanza in Croazia. Gli operatori del dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 1 hanno ricostruito i contatti avuti dalle giovani negli ultimi giorni. Secondo indiscrezioni, sarebbero tutti di altre regioni: la comitiva è, infatti, partita in pullman facendo diverse tappe lungo il viaggio.

Dei 13 ragazzi padovani controllati ben 8 sono risultati positivi. Nessuno di loro risulta fortunatamente ricoverato.

In provincia di Arezzo, quattro 19enni di ritorno da Corfù, in Grecia. I coetanei facevano parte di una comitiva di 11 persone, gli altri sette sono in isolamento domiciliare.

Sempre dalla Grecia è tornato a Modena un nuovo positivo, che ha contagiato a sua volta tre contatti.

Nel frattempo ci sono buone notizie sul fronte del vaccino. Le prime dosi di quello “Made in Italy” sono arrivate all’Istituto Spallanzani di Roma e “dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull’uomo”. Lo ha affermato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, precisando che “lo Spallanzani sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione”. Il governatore Nicola Zingaretti, su Facebook, ha quindi reso noto che il vaccino “sarà somministrato a 90 volontari”.