Anziana viene investita da un’auto in Riviera Berica. Ricoverata in rianimazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stava attraversando la strada a piedi, sulle strisce pedonali, quando è stata investita da un’automobile di passaggio in Riviera Berica, il cui conducente non si era accorta del suo passaggio. Trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza stamattina poco prima delle 8.45 per una donna di 78 anni, che vive a Santa Croce Bigolina, località della periferia sud di Vicenza.

La pensionata si trova ora ricoverata in rianimazione sotto osservazione dopo essere stata travolta dalla vettura e aver ricevuto i soccorsi immediati prima del suo investitore e poi del personale sanitario del Suem, giunto in via Riviera Berica per i soccorsi.

Le condizioni dell’anziana sono apparse subito serie, tanto da attivare il massimo codice d’urgenza per il trasporto in ospedale nel capoluogo berico, dove è stata trasferita subito nel reparto rianimazione. Circostanza questa che non consente di dichiarare fuori pericolo di vita la 78enne nè di stilare una prognosi prima del trascorrere delle prossime 6-8 ore, ma ci sarebbe un cauto ottimismo sulle possibilità di sopravvivere al forte impatto subito stamane nell’urto incidentale, sempre salvo complicazioni successive.

La vittima dell’investimento si stava recando in una pasticceria della zona, attraversando la strada a piedi in solitaria. Una distrazione o forse un abbaglio da parte della conducente di una vettura in transito in quel momento ha determinato l’impatto, con le conseguenze sopra descritte. Si tratta del secondo investimento di pedoni in meno di 24 ore nel territorio vicentino: di ieri mattina la notizia di un analogo fatto di cronaca avvenuto ad Alte Ceccato, con vittima un’altra donna di 48 anni ricoverata in terapia intensiva.