Covid, aumentano i nuovi casi: 208.346 positivi e 533 morti in 7 giorni. Solo una regione è a rischio alto

L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento, commentando i dati: “Sicuramente siamo in presenza di un rialzo di circolazione del virus Sars-CoV-2 tipicamente stagionale. Prevedibile, vista la completa assenza di misure di precauzione. E’ bene ribadire – sottolinea il professore – che di fronte ad una circolazione virale elevata, chi ha sintomi anche molto lievi dovrebbe indossare in pubblico una mascherina chirurgica e chi ha invece bisogno di proteggersi dall’infezione, oltre a fare il richiamo vaccinale, è bene che indossi una mascherina Ffp2″.

Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commenta l’annunciata revisione dell’isolamento dei positivi: “Sono d’accordo al 100% con il protocollo presentato dallo Spallanzani al ministro della Salute Orazio Schillaci, con questo primo passaggio per rivedere l’isolamento dei positivi a Covid-19 attraverso i 5 giorni senza tampone finale per poi, mi auguro, eliminare a brevissimo la quarantena, magari nel nuovo anno. Quella dello Spallanzani è una proposta che ha sia il fondamento scientifico sia il buonsenso della convivenza con il virus. Credo che si debba andare in questa direzione, spero che il ministro lo faccia presto, ma non ho motivi di pensare che non si vada in questa direzione”.

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco la nuova onda di Covid in Italia è cominciata. “I dati del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, in crescita dopo diverse settimane di calo, evidenziano l’inizio di un rialzo atteso. Un rialzo che dovrebbe proseguire e caratterizzare anche il Natale, con un picco che ci si può aspettare dopo la metà di dicembre. Come ho detto – sottolinea Pregliasco – penso che sarà un’onda, o almeno i modelli matematici così ci dicono, e non un’ondata intesa come una situazione pesante, con punte elevate. Però ci indica ciò che dobbiamo ancora attenderci via via che l’inverno procederà. Perché oltre a questo rialzo delle infezioni da Sars-CoV-2 – spiega il virologo – stiamo già vedendo anche un incremento dell’influenza. Quindi siamo nel mezzo di una classica pre-stagione influenzale, con l’aggiunta di una quota di Covid”.