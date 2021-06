Covid, da lunedì 7 giugno Italia sempre più bianca: via i limiti per i tavoli all’aperto al ristorante

Da lunedì prossimo un terzo delle regioni italiane, con circa 12 milioni di abitanti, passerà in zona bianca. E con l'estate alle porte si va verso nuovi graduali allentamenti delle misure anti-Covid. Sul caso dei commensali ai tavoli nei ristoranti, il Governo e le Regioni pare abbiano trovato la quadra con un compromesso: un'ordinanza ministeriale che non prevederà nessun limite all'aperto e un massimo di sei persone al chiuso o comunque di due nuclei familiari. Anzi, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, avrebbe anche rilanciato sull'opportunità di valutare l'abolizione di limiti all'aperto anche per le zone gialle proponendo un tavolo tecnico nazionale.



Intanto con 20 milioni di dosi in arrivo ed il via libera, da ieri, ai vaccini anti-Covid dagli over 12 in su, è iniziato un mese decisivo per dare una 'spallata' alla pandemia, secondo i piani del commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo che chiede intanto alle Regioni soluzioni flessibili per la prenotazione dei richiami vaccinali in vacanza. Alcune Regioni aprono a tutte le fasce d'età, molte partono dagli over 16, altre ancora proseguono secondo le fasce d’età o le categorie mentre sono già oltre 12 milioni gli italiani vaccinati con due dosi. Dati incoraggianti se si considera che per il sesto giorno consecutivo si registrano anche meno di 100 vittime per covid: nelle ultime 24 ore sono 59. In calo anche i positivi, il tasso di positività è al 2%.